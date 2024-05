Макаби Тел Авив поведе с 2-1 победи на Панатинайкос в четвъртфиналните плейофи в Евролигата

Макаби Тел Авив победи Панатинайкос с 85:83 пред около 1000 свои фенове в зала „Александър Николич“ в Белград, и поведе с 2-1 победи в четвъртфиналните плейофи в Евролигата.

Израелският тим започна по-добре и поведе с 46:37 на почивката, а след третата част имаха аванс от 67:56.

3 минути преди края Макаби имаше преднина от 11 точки – 81:70, но „детелините“ не се отказаха и чрез Матиас Лесор, Янис Папапетру и Кендрик Нън стигнаха до равенството за 83:83. 2 секунди преди сирената Лоренцо Браун бе фаулиран, като застана на линията и бе безкомпромисен, с което оформи 85:83 в полза на израелския гранд.

След срещата гръцкия тим протестира официално срещу съдийски отсъждания в края на мача.

Джош Небо се отличи за Макаби с 22 точки и 9 борби. Лоренцо Браун добави 16 и 8 асистенции. Бонзи Колсън приключи с 13 точки и 5 борби.

Josh Nebo was on the mission in GAME 3



