Малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил

Репортерът и водещ на "По света и у нас" Йоана Миланова посрещна на бял свят своето първо дете.

Малката Алина се роди тази сутрин в 8:51 часа, донасяйки с пъвия си плач огромна радост и вълнение на щастливите родители.

Йоана и Васил изказват сърдечната си благодарност към доц. Сергей Славов и неговия екип в УМБАЛ "Майчин дом", както и към д-р Елена Фадел, която с внимание и грижа е проследила цялата бременност.

Екипът на "По света и у нас" изпраща най-топли пожелания към Йоана и малката Алина - за здраве, светли дни и много усмивки в новото им семейно приключение.

