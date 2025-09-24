БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марто Бойчев: ЦСКА 1948 може да спечелим титлата

Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Футболистът на ЦСКА 1948 говори за целите на отбора и мечтите си, след като бе избран за играч на кръга.

ЦСКА 1948 Локомотив Пловдив Марто Бойчев
Снимка: Startphoto.bg
Футболистът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев бе награден за №1 на 9-ия кръг в Първа лига.

Младият футболист отбеляза първия гол при победата с 4:0 над Локомотив Пловдив той получи 7 гласа. След него се наредиха Армстронг Око-Флекс (Ботев Пловдив), Серджо Падт (Лудогорец), Мамаду Диало (ЦСКА 1948) и Николай Златев (Черно море).

„Получи се добър мач срещу Локомотив Пловдив. Това е отбор с много история и фенове. Още не съм готов за повиквателна в мъжкия национален отбор. Трябва да подобря много играта си, да подобря физическата подготовка. След година-година и половина мисля, че ще бъда готов“, започна Бойчев.

Младата надежда на ЦСКА 1948, вярва че съставът е готов да спечели титлата.

„Да, ЦСКА може да спечели титлата. Имаме отбор с много добри футболисти. Направихме хубава селекция и колективът ни е отличен. Има опитни играчи, които ни дават съвети. Няма напрежение върху нас, по-младите. На "Герена" Левски ни победи, но се надявам в Бистрица да ги надиграем и ние да спечелим“, допълни халфът.

За столичани предстои двубой от шампионата с Ботев Пловдив.

„За мен Ботев е много класен отбор с много фенове и история. Мисля, че ще се получи добър двубой. Надявам се да излезем победители“, добави полузащитникът.

Марто Бойчев е внук на големия футболист от Левски Михаил Вълчев.

„Дядо ми не ми се сърди, че не играя за Левски, а за ЦСКА 1948. Винаги ме е подкрепял. Той каза в едно интервю, че много би се радвал, ако един ден се завърна на Герена“, поясни младежкият национал.

Той говори и за своя идол във футбола, както и дали мечтае за кариера зад граница.

„Моят идол е Меси! Той е най-големият футболист на всички времена. Готов съм да изляза в чужбина, но на този етап съм се съсредоточил върху отбора на ЦСКА. Моят любим отбор е Барселона и се надявам един ден да сбъдна мечтата си да играя там. Благодаря на старши треньора Иван Стоянов и неговия щаб. Опитвам се да оставам след тренировка и да тренирам удари и фаулове. Най-удобно ми е зад нападателя, но мога да играя и на лявото крило. За мен най-важното е да съм на терена и да показвам каквото мога“, завърши тинейджърът.

