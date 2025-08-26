Масови протести в Израел: Разследва се убийството на 5-ма журналисти в Газа

Ден на масови протести в Израел с настояване за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на заложниците.
Демонстранти блокираха магистрали, палиха гуми и разпънаха огромно израелско знаме със снимки на заложниците пред посолството на САЩ в Тел Авив.
Междувременно Израел обяви, че ще разследва ударите в Газа, при които загинаха петима журналисти от световни медии.
Общо 20 души бяха убити при два удара с дрон по болница "Насер" в град Хан Юнис.
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че дълбоко съжалява за инцидента. Говорителят на израелската армия каза, че вече е наредено той да бъде щателно разследван.
"Началникът на Генералния щаб е разпоредил незабавно да се проведе разследване, за да се разберат обстоятелствата около случилото се. Отразяването на военни действия крие огромни рискове, особено във война с терористична организация като Хамас, която цинично се крие зад цивилното население. Ще представим нашите заключения по възможно най-прозрачен начин", заяви Ефи Дефрин, говорител на израелската армия.