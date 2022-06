Матео Беретини продължи защитата на тилатата си в Лондон

Италианецът Матео Беретини продължи защитата на титлата си от турнира от сериите АТП 500 в Куинс Клъб в Лондон, след като постигна труден успех над американеца Денис Кудла в мач от осминафиналите на надпреварата.

Финалистът от последното издание на Уимбълдън успя да се наложи с 3-6, 7-6 (5), 6-4 след над 2 часа и 40 минути битка.

Един пробив бе достатъчен на Кудла, за да вземе първия сет, докато във втората част не се стигна до нито един пробив и двамата играха тайбрек, в който Беретини се наложи със 7-5. В третата част Беретини успя да вземе подаването на опонента си два пъти, за да стигне до крайния успех.

Champions always find a way.@MattBerrettini remains undefeated at Queen's, defeating Denis Kudla 3-6 7-6 6-4 in a rollercoaster encounter#cinchChampionships pic.twitter.com/EJQlXPF6TZ