Мечтан дебют и рекорд за Уембаняма на старта на плейофите в НБА

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Спорт
Французинът ознаменува завръщането на Сан Антонио в плейофите след шестгодишно отсъствие с 35 точки за успеха над Портланд.

Виктор Уембаняма записа мечтан дебют в плейофите на НБА.

Френската звезда в Лигата отбеляза 35 точки за успешния старт на Сан Антонио Спърс.

Уембаняма поведе "шпорите" към победата над Портланд Трейл Блейзърс със 111:98.

Центърът бе в игра 33 минути и показа забележителна ефективност (13 от 21 стрелби, включително 5 от 6 от тройка).

Уембаняма надмина постижението на Тим Дънкан от 32 точки от 1998 г. за най-много отбелязани точки от играч при дебюта му в плейофите. Не само това - той постави рекорд и за най-много точки - 21, реализирани през първо полувреме от баскетболист, играещ в дебютната си плейофна среща.

"Работата все още не е приключила“, каза високият 224 сантиметра французин пред камерите на NBC след мача, гледайки с нетърпение към втория двубой в Портланд във вторник вечер.

Де'Арън Фокс и Стефон Касъл се отчетоха с по 17 точки, а Девин Васел добави 15, за да помогнат на „шпорите“ да поведат с 1-0 победи в серията.

От тима на Порлтанд Дени Авдия записа дабъл-дабъл от 30 точки и 10 борби, а Скуут Хендерсън отбеляза 18 точки.

Виктор Уембаняма беше обявен и за един от тримата финалисти за наградата MVP в неделя вечер, заедно с Шай Гилджъс-Александър и Никола Йокич. Той вече получи номинация за най-добър защитник.

22-годишният французин може да стане най-младият MVP в историята на НБА и първият французин с отличието със средно 25 точки, 11,5 борби и 3,1 чадъра в мач.

