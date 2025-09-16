БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Българският пилот ще продължи да се състезава за Кампос Рейсинг.

Никола Цолов
Снимка: FIA Formula 3
Слушай новината

Никола Цолов осъществи своята следваща цел. Българинът ще кара във Формула 2 от следващия сезон. Новината бе оповестена от Кампос Рейсинг – тимът, за който се състезава в последните години.

По този начин българският пилот ще направи следващата крачка в йерархията на автомобилния спорт. Той извървя пътя от Формула 4 до Формула 3. След като спечели титлата във Формула 4, Никола мина на следващото ниво и бе част от екипа на ART Grand Prix.

След това премина в Кампос Рейсинг, а изминалият сезон, който се оказа и най-успешният за него в третото ниво на автомобилния спорт. Цолов триумфира в спринтовете на Монако и Бахрейн, като се нареди на почетната стълбичка още четири пъти.

„Българският лъв“ до последно беше в борбата за титлата във Формула 3, но в крайна сметка се окичи със среброто.

„Изключително съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си и да премина отново във Формула 2 на FIA с Campos Racing. Заедно работихме много усилено и постигнахме успех както във Формула 4 Испания, така и във Формула 3 на FIA, което ми дава голяма увереност за следващия сезон. Това е още една стъпка по-близо до мечтата ми и ще се старая повече от всякога, за да постигна силни резултати“, сподели Никола Цолов пред официалния сайт на Кампос Рейсинг.

#Кампос Рейсинг #Формула 3 #Формула 2 #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
1
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
2
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
3
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
4
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
5
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
5
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Други спортове

Ахмед Магамаев ще спори за бронза на световното в Загреб
Ахмед Магамаев ще спори за бронза на световното в Загреб
Българската борба загуби Стефан Николов Българската борба загуби Стефан Николов
Чете се за: 01:30 мин.
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
7015
Чете се за: 05:15 мин.
Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме
Чете се за: 00:52 мин.
Спортни новини 16.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 12:25 ч.
Високи оценки от УЕФА за българските рефери по футзал Високи оценки от УЕФА за българските рефери по футзал
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Шефът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка Шефът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Премиерът откри академичната година в УНСС
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ