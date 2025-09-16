Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2

Никола Цолов осъществи своята следваща цел. Българинът ще кара във Формула 2 от следващия сезон. Новината бе оповестена от Кампос Рейсинг – тимът, за който се състезава в последните години.

DRIVER ANNOUNCEMENT

Nikola is stepping up with the team to race in FIA F2 next season!



We can’t wait for this new chapter together



Read morehttps://t.co/dvGcQo4CSU@Formula2 @NikolaTsolov pic.twitter.com/GmMRKpWSsB — Campos Racing (@CamposRacing) September 16, 2025

По този начин българският пилот ще направи следващата крачка в йерархията на автомобилния спорт. Той извървя пътя от Формула 4 до Формула 3. След като спечели титлата във Формула 4, Никола мина на следващото ниво и бе част от екипа на ART Grand Prix.

След това премина в Кампос Рейсинг, а изминалият сезон, който се оказа и най-успешният за него в третото ниво на автомобилния спорт. Цолов триумфира в спринтовете на Монако и Бахрейн, като се нареди на почетната стълбичка още четири пъти.

„Българският лъв“ до последно беше в борбата за титлата във Формула 3, но в крайна сметка се окичи със среброто.