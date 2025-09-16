Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2

Българският пилот ще продължи да се състезава за Кампос Рейсинг.
Никола Цолов осъществи своята следваща цел. Българинът ще кара във Формула 2 от следващия сезон. Новината бе оповестена от Кампос Рейсинг – тимът, за който се състезава в последните години.
DRIVER ANNOUNCEMENT— Campos Racing (@CamposRacing) September 16, 2025
Nikola is stepping up with the team to race in FIA F2 next season!
We can’t wait for this new chapter together
Read morehttps://t.co/dvGcQo4CSU@Formula2 @NikolaTsolov pic.twitter.com/GmMRKpWSsB
По този начин българският пилот ще направи следващата крачка в йерархията на автомобилния спорт. Той извървя пътя от Формула 4 до Формула 3. След като спечели титлата във Формула 4, Никола мина на следващото ниво и бе част от екипа на ART Grand Prix.
След това премина в Кампос Рейсинг, а изминалият сезон, който се оказа и най-успешният за него в третото ниво на автомобилния спорт. Цолов триумфира в спринтовете на Монако и Бахрейн, като се нареди на почетната стълбичка още четири пъти.
„Българският лъв“ до последно беше в борбата за титлата във Формула 3, но в крайна сметка се окичи със среброто.
„Изключително съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си и да премина отново във Формула 2 на FIA с Campos Racing. Заедно работихме много усилено и постигнахме успех както във Формула 4 Испания, така и във Формула 3 на FIA, което ми дава голяма увереност за следващия сезон. Това е още една стъпка по-близо до мечтата ми и ще се старая повече от всякога, за да постигна силни резултати“, сподели Никола Цолов пред официалния сайт на Кампос Рейсинг.