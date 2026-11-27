Мениджърът на Арсенал Микел Артета призова своите футболисти да се наслаждават повече на играта и да бъдат по-ефективни пред противниковата врата. Испанският специалист говори пред медиите преди неделното дерби с Манчестър Сити на стадион "Емирейтс“.

Въпреки че оглавяват класирането във Висшата лига, "артилеристите“ са отбелязали едва 17 гола в първите си 11 мача, което ги нарежда на седмо място по резултатност в английския шампионат. В основата на успешното им представяне е стабилната защита, допуснала само седем попадения.

"Предпочитам да вкарват пет, шест или седем гола, със сигурност. Ще се насладя много повече на играта, особено на последните няколко минути. Момчетата ще се забавляват повече. Вкарването на голове в крайна сметка създава радост и щастие по трибуните. Това е най-важното нещо във футбола“, заяви Артета, цитиран от Ройтерс.

Арсенал посреща Манчестър Сити с шест точки преднина пред третия в класирането тим на Енцо Мареска. "Гражданите“ спечелиха едва една точка в последните си четири шампионатни срещи, след като започнаха сезона със седем поредни победи.

Артета призна значението на двубоите срещу преките конкуренти, но отхвърли предположенията, че резултатът от неделната среща може да предопредели развоя на шампионската битка.

"Когато играем домакински мачове срещу големи отбори, това е ключово в борбата за титлата. Знаем колко важни са тези домакински срещи и каква разлика могат да направят. Но е ноември и знаем колко дълго още имаме да играем. Това е едно и също за всеки отбор“, коментира испанецът.

Арсенал се стреми да защити шампионската си титла за първи път от 1935 година насам, а Артета подчерта колко важно е неговите възпитаници да запазят удоволствието от футбола независимо от напрежението и високите очаквания.

"Забавлението е да си на терена и да тренираш. Ако това не е забавно, мисля, че имаме проблем. Трябва да бъдеш малко креативен, да не правиш всеки ден един и същ. Но мисля, че момчетата обичат да тренират и обичат да играят, което е необходимо“, завърши мениджърът на Арсенал.