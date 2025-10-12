БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Министър Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно от възстановяването" – енергетиката с готовност при бедствия

Милена Кирова
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Превантивното изключване е по-важно от възстановяването, това каза в предаването "Интервюто" енергийният министър Жечо Станков по повод готовността на енергийната мрежа при бедствия.

За разпоредената проверка след потопа в Елените и Царево по Черноморието, министърът коментира:

"Първите резултати все още се обобщават, но това, което направихме специално от сектор "Енергетика" и малко хора знаят как подхождаме там - още в навечерието на такъв тип големи валежи много внимателно се следи цялата енергийна мрежа, защото превантивното ѝ изключване е много по-важно от последващото възстановяване на моменти, защото ако не бъде изключено навреме, то може да се създадат много по-големи проблеми. Изпратили сме на място екипи, в постоянен контакт сме с областния управител на Бургас. Екипите от НЕК и по-специално от "Язовирни каскади" ще разработят моделиране на всички възможни сценарии, които е можело да се случат при текущата инфраструктура и при нейната липса на място. Така че от тази гледна точка българската енергетика помага не само по възстановяването, но и превантивно."

Жечо Станков подчерта, че електрозахранването навсякъде в района е възстановено, с изключение на Елените и то по тяхно желание.

"Към днешна дата в района няма изключени абонати, възстановено е електрозахранването на всички желаещи, единствено в "Елените" по тяхно искане не сме ги захранили, за да не причиниме допълнителни щети, преди те да проверят цялата изрядност на тяхната част от мрежата."

Вижте целия разговор във видеото

