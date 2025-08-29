Министрите на отбраната на страните - членки от ЕС се срещат в Копенхаген

Днес в Копенхаген ще се проведе неформална среща на министрите на отбраната на страните - членки от Европейския съюз. Събитието е част от календара на датското председателство на Съвета на ЕС.

По време на срещата ще бъдат обсъдени военната подкрепа за Украйна, отбранителната готовност на Съюза, като прилагането на приоритетите, зададени в Бялата книга за европейската отбранителна готовност 2030 и в Плана за превъоръжаване на Европа.

На срещата са поканени генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман. България ще бъде представлявана от военния министър Атанас Запрянов.