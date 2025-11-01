МИТОВЕ И ИСТИНА

В TikTok и други социални мрежи се разпространяват видеа, в които се твърди, че в цяла Сърбия общественият транспорт е напълно безплатен - както за деца, така и за възрастни. Кадрите показват хора, които се качват в автобуси без да плащат и разкази, че страната е премахнала билетите навсякъде. Но дали това е истина?

Факт: В Белград наистина транспортът е безплатен. От 1 януари 2025г. жителите и гостите на Белград могат да се возят без билет в автобуси, трамваи и тролейбуси. Така сръбската столица стана най-големият град в Европа с напълно безплатен градски транспорт. Мярката беше приета с идеята да насърчи хората да оставят колите си и да намали замърсяването. „Public transportation in Belgrade is free for all passengers“, потвърждава официалният сайт на Туристическата организация на града.

Това обаче не важи за цяла Сърбия. В Ниш местните медии съобщиха, че също обмислят подобна мярка, но засега тя е частично въведена и не обхваща всички линии.

В Нови Сад, Крагуевац и Суботица пътниците все още си купуват билети. Някои специални линии в Белград – например автобусът до летището - също не са безплатни.

След справка в официални градски сайтове и европейската платформа за мобилност, проверката показва:

В Белград наистина има напълно безплатен транспорт за основните линии. В Ниш е в процес на въвеждане, но все още не за всички маршрути. В останалите градове транспортът не е безплатен.

Твърдението, че „в Сърбия общественият транспорт е напълно безплатен“, е половин истина. Преди да споделиш сензационна новина в TikTok или Instagram, провери поне един официален източник. Понякога заглавието звучи убедително, но фактите са по-сложни.