"Моите въпроси за €": Възможно ли е банкова сметка да бъде превалутирана по курс, различен от официалния?

Възможно ли е банкова сметка след 1 януари 2026 г. да е превалутирана от левове в евро по курс, различен от официалния?

Васил Господинов, регионален мениджър на търговска банка: "Категорично не. След 1 януари 2026 г. всички сметки на клиенти са превалутирани по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро. Всеки индивидуален случай, подаден от клиенти към нас, се разглежда и се отговаря в установените срокове."