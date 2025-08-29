БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари, каза Даниел Митов

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари, каза Даниел Митов
Министерството на вътрешните работи създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството. В нея ще участват полицейски служители от Главната дирекция "Национална полиция", Главната дирекция "Борба с организираната престъпност", както и от други български институции и служби. За неин ръководител е определен старши комисар Явор Серафимов, заместник-директор на ГДНП, съобщиха от МВР на официалната си страница.

"Подобряване на ефективната борба с прането на пари и с финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на MONEYVAL са сред приоритетите на МВР, записани в програмата на кабинета "Желязков". Вярвам, че създаването на СОГ в тази сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети", подчерта министър Митов, цитиран в съобщението.

Основна тема на разговорите беше американският модел на създаване на подобни групи за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби.

Снимки: МВР

"Моделът на специализираната оперативна група, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава своите много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д’афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим модела на СОГ и в България", заяви министър Митов на работната среща.

В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

#борба с прането на пари #специализирана оперативна група #МВР

