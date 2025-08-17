БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"

Чете се за: 00:57 мин.
Български футбол
Арена спорт" е всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

Тази неделя в "Арена спорт" ще видите:

На живо от Кърджали ще включим старши треньора на Арда Александър Тунчев за класирането на тима за плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите.

Коментар за участието на българските отбори в европейските клубни турнири и от специалния ни гост Георги Илиев.

В студиото ще има звездно присъствие и в лицето на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева преди световното първенство в Рио де Жанейро. БНТ ще предава битките за отличията.

На фокус: Сребърната медалистка от Игрите в Париж Боряна Калейн.

Матей Казийски се завръща в България. Старши треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов ще внесе яснота за звездния трансфер.

Гледайте "Арена спорт" на 17 август от 12:30 ч. по БНТ 1!

#"Арена спорт"

