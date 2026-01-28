НА ЖИВО: Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер. Тя разговаря и с подуправителя на БНБ Андрей Гюров.

След края на срещата той направи коментар пред медиите.

По-рано днес отрицателен отговор дадоха и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков.

До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.