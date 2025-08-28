БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Арда - Ракув 0:1 (0:2)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази
лига конференциите арда кауно жалгирис галерия
Слушай новината

Арда посреща Ракув в реванша от плейофите за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. Срещата на стадиона в Кърджали ще бъде ръководена от хърватина Игор Паяч.

В първия мач в Полша тимът на Александър Тунчев загуби с 0:1 след груба грешка на Феликс Ебоа Ебоа, довела до гол във вратата на Анатолий Господинов. Въпреки това в лагера на домакините цари оптимизъм, че отборът може да постигне мечтаното участие в Европа.

„Небесносините“ достигнаха до тази фаза, след като елиминираха ХИК и Кауно Жалгирис. Ракув отстрани Жилина и Макаби (Хайфа). В първия двубой в Полша Арда демонстрира, че може да бъде равностоен съперник, а през второто полувреме имаше добри възможности за изравняване, включително удар в гредата.

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов - 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски - 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев – 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен - 9. Георги Николов

Ракув: 1. Качпер Треловски - 25. Богдан Раковицан, 24. Зоран Арсенич, 4. Стратос Сварнас - 7. Фран Тудор, 88. Петер Барат, 6. Оскар Репка, 20. Жан Карлос - 19. Микаел Амея, 18. Йонатан Браут Брунес,, 8. Томаш Пиенко

#ФК Раков Ченстохова #УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ПФК Арда Кърджали

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
4
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
5
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
6
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Лига на конференциите

НА ЖИВО: АЗ Алкмаар - Левски 2:0 (4:0)
НА ЖИВО: АЗ Алкмаар - Левски 2:0 (4:0)
Веласкес определи групата на Левски за реванша с АЗ Веласкес определи групата на Левски за реванша с АЗ
Чете се за: 01:15 мин.
Спарта Прага заслужи място в Лигата на конференциите Спарта Прага заслужи място в Лигата на конференциите
Чете се за: 00:50 мин.
Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар
Чете се за: 00:45 мин.
Тунчев: Резултатът от първия мач ни дава шансове да продължим да мечтаем Тунчев: Резултатът от първия мач ни дава шансове да продължим да мечтаем
Чете се за: 02:00 мин.
Алдаир: Ще търсим бърз гол Алдаир: Ще търсим бърз гол
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Максимална глоба от 10 хил. лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
"Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ