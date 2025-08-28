НА ЖИВО: Арда - Ракув 0:1 (0:2)

Арда посреща Ракув в реванша от плейофите за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. Срещата на стадиона в Кърджали ще бъде ръководена от хърватина Игор Паяч.

В първия мач в Полша тимът на Александър Тунчев загуби с 0:1 след груба грешка на Феликс Ебоа Ебоа, довела до гол във вратата на Анатолий Господинов. Въпреки това в лагера на домакините цари оптимизъм, че отборът може да постигне мечтаното участие в Европа.

„Небесносините“ достигнаха до тази фаза, след като елиминираха ХИК и Кауно Жалгирис. Ракув отстрани Жилина и Макаби (Хайфа). В първия двубой в Полша Арда демонстрира, че може да бъде равностоен съперник, а през второто полувреме имаше добри възможности за изравняване, включително удар в гредата.

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов - 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски - 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев – 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен - 9. Георги Николов

Ракув: 1. Качпер Треловски - 25. Богдан Раковицан, 24. Зоран Арсенич, 4. Стратос Сварнас - 7. Фран Тудор, 88. Петер Барат, 6. Оскар Репка, 20. Жан Карлос - 19. Микаел Амея, 18. Йонатан Браут Брунес,, 8. Томаш Пиенко