БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: АЗ Алкмаар - Левски 2:0 (4:0)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Европейски футбол
Запази
ПФК Левски
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски излиза за срещата си реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. „Сините“ гостуват на АЗ Алкмаар. Двубоят ще бъде ръководен от поляка Дамиан Силвестжак.

Задачата пред Левски е изключително тежка – отборът трябва да навакса пасив от два гола, след като преди седмица на стадион „Васил Левски“ нидерландците се наложиха с 2:0 с попадения през второто полувреме. Въпреки силната подкрепа от трибуните в София, „сините“ не успяха да извоюват благоприятен резултат.

Добрата новина за наставника Хулио Веласкес е, че в състава се завръщат Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, пропуснали първия мач заради травми. Карлос Охене обаче остава извън сметките и не пътува за Нидерландия.

Стартови състави:

АЗ Алкмаар: 1. Роме-Джейдън Овусу-Одуро - 30. Денсо Касиус, 3. Вутер Гус, 5. Алешандре Пенетра, 34. Меес де Вит - 6. Пеер Коопмайнерс, 8. Жорди Класи - К, 26. Кеес Смит - 11. Ибрахим Садик, 35. Мекс Меердинк, 27. Ро-Зангело Даал

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами - К, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 17. Евертон Бала, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 77. Борислав Рупанов

Свързани статии:

Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар
Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар
„Сините“ разпродадоха всички билети за своите привърженици на...
Чете се за: 01:10 мин.
Арда с минимална загуба в Полша
Арда с минимална загуба в Полша
Реваншът на българска територия е след седмица.
Чете се за: 02:27 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК АЗ Алкмаар #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
4
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
5
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
6
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Футбол

Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Чете се за: 01:00 мин.
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар
Чете се за: 00:45 мин.
Капитанът на Левски София Запад: Утре излизаме за победа на всяка цена Капитанът на Левски София Запад: Утре излизаме за победа на всяка цена
Чете се за: 01:20 мин.
Левски София Запад с тежка загуба у дома Левски София Запад с тежка загуба у дома
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Максимална глоба от 10 хил. лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
"Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ