НА ЖИВО: АЗ Алкмаар - Левски 2:0 (4:0)

Левски излиза за срещата си реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. „Сините“ гостуват на АЗ Алкмаар. Двубоят ще бъде ръководен от поляка Дамиан Силвестжак.

Задачата пред Левски е изключително тежка – отборът трябва да навакса пасив от два гола, след като преди седмица на стадион „Васил Левски“ нидерландците се наложиха с 2:0 с попадения през второто полувреме. Въпреки силната подкрепа от трибуните в София, „сините“ не успяха да извоюват благоприятен резултат.

Добрата новина за наставника Хулио Веласкес е, че в състава се завръщат Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, пропуснали първия мач заради травми. Карлос Охене обаче остава извън сметките и не пътува за Нидерландия.

Стартови състави:

АЗ Алкмаар: 1. Роме-Джейдън Овусу-Одуро - 30. Денсо Касиус, 3. Вутер Гус, 5. Алешандре Пенетра, 34. Меес де Вит - 6. Пеер Коопмайнерс, 8. Жорди Класи - К, 26. Кеес Смит - 11. Ибрахим Садик, 35. Мекс Меердинк, 27. Ро-Зангело Даал

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами - К, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 17. Евертон Бала, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 77. Борислав Рупанов