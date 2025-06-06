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НА ЖИВО: България - Кипър 0:0

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Мачът стартира в 19:00, студиото половин час по-рано.

Снимка: startphoto.bg
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Българският национален отбор приема Кипър в приятелски мач на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.
Селекционерът Илиян Илиев няма да може да разчита на трима основни футболисти –
капитанът Кирил Десподов, Филип Кръстев и Валентин Антов.

Главен съдия на срещата е Игор Стойчевски от Северна Македония.

Контролата дава добра възможност на "лъвовете" да покажат колективен дух в търсене на успеха.

Дали ще го постигнат? Ще разберем тази вечер.

Ясни са и стартовите състави на двата отбора:

България: 21. Светослав Вуцов – 2. Виктор Попов, 5. Кристиан Димитров, 24. Алекс Петков, 14. Антон Недялков (К) – 4. Илия Груев, 26. Станислав Шопов – 17. Георги Миланов, 22. Илиан Илиев, 10. Божидар Краев – 9. Алекс Колев

Резерви: 1. Димитър Митов, 23. Димитър Шейтанов, 3. Християн Петров, 7. Георги Русев, 8. Андриан Краев, 11. Мартин Минчев, 15. Симеон Петров, 16. Марин Петков, 18. Фабиан Нюрнбергер, 19. Владимир Николов, 20. Николай Минков, 25. Лукас Петков

Кипър: 1. Йоел Мол – 2. Костас Пилеас, 3. Николас Панайоту, 8. Харалапос Кириаку, 15. Христос Шелис, 20. Йоргос Кастанос (К), 21. Маринос Ционис, 23. Янис Кости, 24. Андреас Сийкас, 25. Антонио Фоти, 26. Николас Куцанос

Резерви: 13. Димитрис Димитриу, 22. Неофитус Михаил, 5. Харалампос Харалампус, 6. Янис Сациас, 7. Андерсон Корея, 9. Мариос Илиа, 10. Пиерос Сотириу, 11. Андроникос Какулис, 12. Ставрос Гавриел, 14. Йоргос Малекидис, 16. Евагорас Антониу, 17. Лоизос Лоизу, 18. Костакис Артиматас, 19. Константинос Лайфис

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Мачът е от 19:00 ч. и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.
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