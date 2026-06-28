НА ЖИВО: България срещу Украйна в Лигата на нациите 1:0 (25:20)

Добрата игра на блок и мощните атаки от двете страни дадоха предпоставки за поделено надмощие в откриващия гейм. Въпросното статукво продължи до 17:17. Тогава Александър и Симеон Николови, Денислав Бърдаров и Аспарух Аспарувох пробиха украинското посрещане, за да могат символичните домакини да спечелят частта с 25:20.

Националите на България по волейбол завършват участието си във втората седмица на Лигата на нациите с мач срещу Украйна.

В двубой №4 "лъвовете", които в третия си петгеймов сблъсък за седмицата победиха Канада, излизат срещу "жълто-сините" в 14:00 ч. б.в. в „Арена Стожице“ в Любляна.

Преди срещата с родните представители украинските национали отбелязаха страхотно развитие и направиха истински фурор - побеждавайки поред Бразилия (3:1 гейма), Италия (3:0 гейма) и Канада (3:1 гейма). Преди това победиха Китай в четири гейма, както и Куба с 3:0 гейма. Отстъпиха единствено на Япония (0:3 гейма) и на Полша (2:3 гейма).

В миналогодишното издание по същото време волейболистите на Джанлоренцо Бленджини загубиха от Украйна с 1:3 гейма в Бургас. Тогава бе дебютът на водения от Раул Лосано тим в турнира.

"Трикольорите" са девети във временното класиране с 11 точки (4 победи, 3 загуби), Украйна е на четвърта позиция с 16 точки (5 победи, 2 загуби)