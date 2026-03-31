Романът "Остайница" влезе в краткия списък на...
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
НА ЖИВО: България U21 – Азербайджан U21 0:0, минута мълчание в памет на Борислав Михайлов

Мариан Николов от Мариан Николов
Победа за "лъвчетата" ще им съхрани шансовете за класиране на европейското пъревнство през 2027 година.

живо българия u21 ndash азербайджан u21 минута мълчание памет борислав михайлов
Младежкият национален отбор на България и селекцията на Азербайджан играят при резултат 0:0 в ключов двубой от европейските квалификации, като тимът на селекционера Тодор Янчев се нуждае от задължителна победа в битката за второто място в групата.

България U21 влиза в двубоя с ясната цел да запази шансовете си за класиране, преди решаващите срещи срещу Чехия като гост и Шотландия като домакин. Първият мач между двата тима завърши 1:1.

Старта на двубоя бе предшестван от минута мълчание в памет на легендата на българския футбол Борислав Михайлов, който почина по-рано днес. В знак на уважение към паметта му, българските футболисти излязоха на терена и със специални черни ленти на ръцете.

Футболистите на Тодор Янчев създадоха първата по-сериозна опасност в срещата още във 2-ата минута. Асен Митков отправи опасен удар към вратата на Азербайджан, но стражът на гостите реагира отлично и спаси.

Гостите от Азербайджан на свой ред стигнаха до опасна ситуация в 19-ата минута. Нихад Ахмадзада отправи силен удар от дистанция, но топката премина над вратата на Божидар Божев.

"Младите лъвове" упражниха контрол над топката и изнесоха играта в половината на "азерите", но без успех в завършващата фаза. В 25-ата минута Асен Митков получи отлична възможност от чиста позиция, но ударът му се оказа разочароващ и не затрудни вратаря на Азербайджан.

Стартови състави:

България U21: 23. Алекс Божев, 3. Мартин Георгиев, 2. Ивайлов Видев, 4. Тодор Павлов, 15. Димитър Папазов, 21. Петко Панайотов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 19. Николай Златев, 7. Георги Лазаров, 11. Севи Идриз
Селекционер: Тодор Янчев

Азербайджан U21: 12. Мамадзада, 2. Ахмадов, 3. Абасов, 5. Рустамов, 4. Дунямалиев, 17. Джабрайлзаде, 18. Мамадов, 15. Мамадов, 20. Шахиняров, 11. Алиев, 23. Ахмадзада
Селекционер: Фарид Намазов

Свързани статии:

Тодор Янчев: Играх футбол с патерици, защото не можех да спра (ВИДЕО)
Тодор Янчев: Играх футбол с патерици, защото не можех да спра (ВИДЕО)
Селекционерът на младежкия национален отбор разказа за трудния си...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено...
Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество
Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от длъжност Сарафов за дисциплинарни нарушения
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от...

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Радослав Арсов поема женския волейболен тим Гьозтепе Измир
Радослав Арсов поема женския волейболен тим Гьозтепе Измир
Евроквалификация U21: България - Чехия (ГАЛЕРИЯ) Евроквалификация U21: България - Чехия (ГАЛЕРИЯ)
Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Шарм ел Шейх Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Шарм ел Шейх
Леонид Шейнгезихт продължава към четвъртфиналите на двойки в Реус (Испания) Леонид Шейнгезихт продължава към четвъртфиналите на двойки в Реус (Испания)
Левски организира траурен кът в памет на Борислав Михайлов Левски организира траурен кът в памет на Борислав Михайлов
Футболните национали до 19 г. загубиха от Испания в мач от квалификациите за Евро 2027 Футболните национали до 19 г. загубиха от Испания в мач от квалификациите за Евро 2027
Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица?
Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица?
Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е неадекватно Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е неадекватно
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър" Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър"
Огнища на морбили в три области, Инфекциозното в Бяла Слатина е на...
Авария остави няколко столични района без ток
Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за...
Задържаха мъж с над 10 000 евро - подозират, че са предназначени за...
