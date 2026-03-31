НА ЖИВО: България U21 – Азербайджан U21 0:0, минута мълчание в памет на Борислав Михайлов

Младежкият национален отбор на България и селекцията на Азербайджан играят при резултат 0:0 в ключов двубой от европейските квалификации, като тимът на селекционера Тодор Янчев се нуждае от задължителна победа в битката за второто място в групата.

България U21 влиза в двубоя с ясната цел да запази шансовете си за класиране, преди решаващите срещи срещу Чехия като гост и Шотландия като домакин. Първият мач между двата тима завърши 1:1.

Старта на двубоя бе предшестван от минута мълчание в памет на легендата на българския футбол Борислав Михайлов, който почина по-рано днес. В знак на уважение към паметта му, българските футболисти излязоха на терена и със специални черни ленти на ръцете.

Футболистите на Тодор Янчев създадоха първата по-сериозна опасност в срещата още във 2-ата минута. Асен Митков отправи опасен удар към вратата на Азербайджан, но стражът на гостите реагира отлично и спаси.

Гостите от Азербайджан на свой ред стигнаха до опасна ситуация в 19-ата минута. Нихад Ахмадзада отправи силен удар от дистанция, но топката премина над вратата на Божидар Божев.

"Младите лъвове" упражниха контрол над топката и изнесоха играта в половината на "азерите", но без успех в завършващата фаза. В 25-ата минута Асен Митков получи отлична възможност от чиста позиция, но ударът му се оказа разочароващ и не затрудни вратаря на Азербайджан.

Стартови състави:

България U21: 23. Алекс Божев, 3. Мартин Георгиев, 2. Ивайлов Видев, 4. Тодор Павлов, 15. Димитър Папазов, 21. Петко Панайотов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 19. Николай Златев, 7. Георги Лазаров, 11. Севи Идриз

Селекционер: Тодор Янчев

Азербайджан U21: 12. Мамадзада, 2. Ахмадов, 3. Абасов, 5. Рустамов, 4. Дунямалиев, 17. Джабрайлзаде, 18. Мамадов, 15. Мамадов, 20. Шахиняров, 11. Алиев, 23. Ахмадзада

Селекционер: Фарид Намазов