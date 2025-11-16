НА ЖИВО: ЦСКА - ЦПВК, 1:0 гейма

Отборите на ЦСКА и ЦПВК се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на женската волейболна Суперлига.

Вторият във временното класиране тим на ЦПВК е безгрешен до момента, като има четири победи от четири мача, а "червените" са на петата позиция с три успеха и едно поражение.

През миналия сезон ЦСКА завърши на третото място, след като спечели битката с ЦПВК с 2:0 победи.

Мачът е днес от 15:00 ч. в зала "Васил Симов" и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и на сайта ни.