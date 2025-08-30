НА ЖИВО: Финал на световното първенство по модерен петобой - жени

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-добрите 18 състезателки на планетата си оспорват медалите на световното първенство по модерен петобой в литовския град Каунас.

След цял сезон на напрегнати битки, най-комбинативните спортисти са готови за големия спектакъл.
Литовският град Каунас събира най-добрите състезатели на планетата по модерен петобой за световния шампионат в този интересен спорт.

Кой ще бъде най-добър във фехтовката? Кой ще премине най-бързо препятствията? Кой ще бъде властелинът на басейна и кой ще се справи най-успешно с комбинацията от бягане и стрелба, за да пресече финала първи?

Фаворитка за златния медал е 14-годишното дете-чудо Фарида Халил. Египтянката спечели два от трите предварителни старта за световната купа в Кайро и в Пазарджик и триумфира и с големия трофей във финалите в Александрия. Халил има голямо предимство пред съперничките си в новата, препятствена дисциплина, която дебютира на световно първенство при мъжете и жените.

Препятствията замениха от този сезон конната езда. Изпитанието, в което петобойците преодоляват 70-метровото разстояние с 8 разнообразни препятствия за възможно най-кратко време, е второ по ред в състезанието след директната елиминация във фехтовката, също нов формат от този сезон, и преди плуването. Събраните от трите дисциплини точки определят реда на стартиране и изоставането от лидера в комбинираната дисциплина от бягане и стрелба с лазерен пистолет, която се провежда по метода на преследване.

Освен Халил останалите фаворитки са Сьон Сюнмин от Република Корея, която ще защитава световната титла от миналата година в Чжанчжоу, унгарката Бланка Гузи, световна вицешампионка от 2024 г. и французойката Ребека Кастоди, която преди месец спечели европейското злато.

#Световно първенство по модерен петобой в Каунас

