НА ЖИВО: Галатасарай - Ливърпул 1:0, по един отменен гол и за двата отбора

Галатасарай и Ливърпул играят при резултат 1:0 с попадение на Марио Лемина в 7-ата минута на стадион "Рамс Парк“ в Истанбул в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига. Двата тима се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък, като победителят от двойката ще срещне на четвъртфиналите Пари Сен Жермен или Челси.

Английският шампион влиза в срещата като фаворит, след като завърши на трето място в основната фаза на турнира. Галатасарай от своя страна трябваше да премине през плейофния кръг, където отстрани Ювентус.

Our side to take on Galatasaray #UCL — Liverpool FC (@LFC) March 10, 2026

Треньорът на гостите Арне Слот направи пет промени в състава в сравнение с последния мач срещу Уулвърхамптън за Купата на Англия. На вратата започва Гиорги Мамардашвили, след като титулярният страж Алисон Бекер остана в Англия заради дискомфорт след тренировка. В състава се завръща и Флориан Виртц, който пропусна последните седмици заради контузия.

Наставникът на домакините Окан Бурук е направил само една промяна спрямо реванша срещу Ювентус, като Вилфрид Синго започва на десния фланг на защитата. В атака на турския гранд логично водеща фигура е Виктор Осимен.

Още в самото начало Ливърпул стигна до добра възможност за гол. В 2-ата минута грешка в изнасянето на топката от страна на Галатасарай позволи на Флориан Виртц да отправи удар от дистанция. Вратарят на домакините беше излязъл напред и остави голяма част от вратата открита, но германският полузащитник не успя да се възползва и прати топката покрай гредата.

След нова грешка в защитата на Галатасарай топката в наказателното поле на турския тим, но футболистите на Ливърпул не успяха да се възползват и домакините се измъкнаха с доза късмет.

Въпреки по-активните първи минути на гостите от Англия, домакините откриха резултата в 7-ата минута. След изпълнение на корнер Виктор Осимен отклони топката с глава на далечната греда, а Марио Лемина се оказа напълно непокрит и също с глава я прати в мрежата за 1:0. В ситуацията Юго Екитике не успя да реагира навреме и да покрие халфа на турския тим.

Домакините бяха близо и до второ попадение малко след откриващия гол. В 12-ата минута Виктор Осимен се извиси над всички в наказателното поле след центриране отляво и отправи удар с глава, но топката премина съвсем близо покрай вратата на Ливърпул.

В 16-ата минута английският тим изработи добра възможност в наказателното поле на домакините. Флориан Виртц получи топката на удобна позиция и опита да преодолее вратаря Чакър, но ударът му не беше достатъчно силен и стражът на турския тим се справи без особени затруднения. Повторенията показаха, че германският национал е ударил топката в земята, което е отнело голяма част от силата на изстрела.

Две минути по-късно Ибрахима Конате също пробва късмета си с удар от дистанция. Френският защитник стреля мощно, но топката прелетя малко над напречната греда на вратата на Галатасарай.

В 22-ата минута Ноа Ланг центрира остро в наказателното поле, като топката след рикошет заплашително се насочи към далечния ъгъл. Вратарят на Ливърпул Гиорги Мамардашвили обаче показа отличен рефлекс и се хвърли ниско вляво, за да избие. След последвалия корнер защитата на английския тим се справи.

Само две минути по-късно домакините отново бяха близо до попадение. При ново центриране в наказателното поле Давинсон Санчес се оказа напълно непокрит между Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате и стреля с глава. Мамардашвили обаче отново се намеси решително и спаси, запазвайки резултата 1:0 в полза на Галатасарай.

В 27-ата минута домакините организираха нова опасна атака. Първо Ноа Ланг центрира в наказателното поле, а след това и Исмаел Якобс прати топката отново пред вратата, но отбраната на Ливърпул успя с общи усилия да изчисти.

Само две минути по-късно Ливърпул допусна нова сериозна грешка в отбраната. При центриране отдясно Ибрахима Конате опита да изчисти топката, но замахна и не успя да играе с нея. Така тя попадна при Виктор Осимен в наказателното поле. Нападателят на Галатасарай овладя, но стреля високо над вратата.

До края на първата част Галатасарай продължи да изглежда по-опасният отбор. В самия край на полувремето Юго Екитике падна пред наказателното поле след съприкосновение с Давинсон Санчес, но съдията прецени, че нарушение в непосредствена близост пред вратата на турския гранд няма.

Ливърпул започна активно второто полувреме и бързо създаде две опасности пред вратата на Галатасарай.

Още в 46-ата минута Доминик Собослай отправи мощен удар от дистанция, който затрудни сериозно вратаря Фернандо Муслера Чакър, но стражът на домакините успя да се намеси и да избие.

Малко след това, в 48-ата минута, Алексис Мак Алистър получи добра възможност в наказателното поле след дълго хвърляне от тъч. Аржентинският полузащитник овладя топката отбитата неточно от защитник на Галатасарай, но ударът му премина покрай вратата.

В 52-ата минута домакините създадоха ново напрежение пред вратата на Ливърпул, след като центриране в наказателното поле намери Марио Лемина близо до топката. Гиорги Мамардашвили обаче излезе решително и с юмрук изби, предотвратявайки опасността. Малко по-късно Върджил ван Дайк извърши нарушение срещу Баръш Йълмаз по левия фланг и получи жълт картон.

В 56-ата минута Абдулкерим Бардакджъ опита изненадващ удар от много малък ъгъл. Изстрелът беше силен и разтресе мрежата, но от външната страна, което се оказа късмет за Ливърпул, тъй като Мамардашвили беше изненадан от ситуацията.

В 62-ата минута Галатасарай отново прати топката в мрежата на Ливърпул, но попадението не бе зачетено. Ситуацията започна след сериозна грешка на Ибрахима Конате, който не успя да изчисти топката и позволи на домакините да организират опасна контраатака. В крайна сметка топката попадна във вратата, но след намесата на съдиите голът бе отменен заради засада.

Причината бе позицията на Баръш Йълмаз, който макар да не игра директно с топката, бе преценен, че влияе на ситуацията и пречи на защитата на Ливърпул.

Минути след това Ливърпул пропиля златна възможност чрез Юго Екитике. Нападателят на английския тим се озова очи в очи с вратаря Фернандо Муслера Чакър, но стражът на домакините реагира отлично, разшири позицията си и успя да спаси удара му. Така Галатасарай запази преднината си от 1:0, а Ливърпул пропусна златен шанс да се върне в мача.



В 70-ата минута Ливърпул успя да прати топката във вратата на Галатасарай след изпълнение на корнер. При разбъркване в наказателното поле топката се отклони от защитника Вилфрид Синго и влезе в мрежата, като първоначално попадението бе зачетено за 1:1.

След преглед с ВАР обаче голът беше отменен. Съдиите прецениха, че Ибрахима Конате е играл с ръка в хода на ситуацията, преди топката да премине голлинията. Така резултатът остана 1:0 за Галатасарай, а Ливърпул пропусна добра възможност да изравни.



В 81-ата минута Ливърпул създаде нова добра възможност за изравняване. Анди Робъртсън центрира опасно в наказателното поле, а Давинсон Санчес отклони топката към собствената си врата. Вратарят на Галатасарай Чакър обаче реагира бързо и успя да запази вратата си суха.

В последните минути Ливърпул опита да окаже натиск в търсене на изравняване. В 89-ата минута Доминик Собослай центрира към Юго Екитике, но нападателят не успя да насочи добре топката и ударът му с глава премина над напречната греда.

Малко по-рано Галатасарай също бе близо до второ попадение. Баръш Йълмаз нахлу в наказателното поле и вместо да върне топката към съотборник на границата на пеналта, подаде към включилия се Габриел Сара, който стреля силно, но топката премина покрай гредата.