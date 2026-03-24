НА ЖИВО: Гигантския слалом в Лилехамер, който ще реши ребуса в дисциплината

Марко Одермат ще търси и четвърти глобус в Световната купа в алпийските ски през сезона. След триумфите си в генералното подреждане в спускането и супергигантския слалом, в Лилехамер феноменалният швейцарец ще опита да триумфира и в гигантския слалом, където има аванс от 48 точки пред Лукас Пинейро Бротен.

Гледайте по БНТ 3 финалния старт в дисциплината, който ще реши ребуса. Първият манш във вторник започва в 10:20 ч., а вторият в 13:20.