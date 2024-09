НА ЖИВО: Григор Димитров - Андрей Рубльов 6:3, 3:5

Григор Димитров ще играе срещу Андрей Рубльов в среша от IV кръг (осминафинали) на Откритото първенство на САЩ по тенис – US Open, последен турнир от Големия шлем за сезона.

Мачът е първи в програмата на "Артър Аш" и ще започне в 19:00 ч. българско време.

Димитров и Рубльов се познават отлично, като ще се срещнат за 8-ми път на корта. До момента руснакът води с 4-3 победи. Всичките им двубои са на твърди кортове (4-1 за Рубльов в двубои на твърди кортове на открито).



Двукратният победител в анкетата за Спортист №1 на България има две победи в зала (Ротердам и Виена), но на открито изостава сериозно - 1:4, като единственият му успех е на Australian Open в третия кръг през 2018 г. Конкретно на US Open това ще бъде втори двубой между тях. Те играха и през 2017 г., във втори кръг, когато руснакът се наложи с 3:0 сета.



При успех в неделя Димитров ще стигне до четвъртфиналите в Ню Йорк за втори път в кариерата си. Първият бе през 2019 г., когато отпадна на полуфиналите (загуби от Даниил Медведев). Тогава на четвъртфиналите българинът записа паметна победа в 5 сета над Роджър Федерер (Швейцария).



С достигането до осминафиналите Димитров си гарантира $325,000 от наградния фонд. Нов успех и място на четвъртфиналите ще означава $530,000.



Припомняме, че двукратният шампион от турнира в БризбейнТР 250, Австралия) е и в борбата за място на финалите на АТР в Торино. Там по право се класират най-добрите 8 тенисисти през сезона.





Преди битките в Ню Йорк Димитров беше 11-ти в тази класация, с актив от 2635 точки. Стефанос Циципас обаче, 10-ти в лайф ранкинга, отпадна рано в Голямата ябълка, така че Григор Димитров ще го задмине със сигурност. Джокович, в момента 7-ми в класацията, също има да защитава огромен брой точки до края на сезона и „виси“ за финалите в Торино.



Победителят от срещата Димитров - Рубльов ще срещне на четвъртфиналите Алексей Попирин (Австралия, №28 в схемата и шампион от Мастърс 1000 в Монреал) или американеца Франсис Тиафо (№20 в схемата).





