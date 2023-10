НА ЖИВО: Григор Димитров - Андрей Рубльов 6:7(7), 3:5, полуфинал на тенис турнира в Шанхай

Григор Димитров ще се изправи срещу Андрей Рубльов в полуфинална среща на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай.

Двубоят е с начален час 15:00 българско време.

Вчера нашият тенисист победи Николас Джари с 7:6, 6:4 на четвъртфиналите. Димитров се класира за своя първи полуфинал в Шанхай и общо девети в надпревари от сериите Мастърс.

No looking back @GrigorDimitrov defeats Jarry 7-6(2), 6-4 to reach his ninth Masters 1000 semi-final.#RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters pic.twitter.com/eCvVhAAg3H