Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
НА ЖИВО: Григор Димитров - Рафаел Колиньон 6:7 (3), 6:4, 6:6

григор димитров спаси мачбол заслужи полуфиналите маями луд мач
След повече от 24 часа отлагане заради дъжд, Григор Димитров и Рафаел Колиньон най-сетне се изправиха един срещу друг в първия кръг на Мастърс 1000 турнира в Маями. След изключително оспорвана първа част, преминала без пробиви, се стигна до тайбрек, в който белгиецът се наложи със 7:3 точки.

Във втория сет, при резултат 3:3 гейма, Григор Димитров стигна до точка за пробив – първа в мача изобщо. Колиньон „помогна“ с двойна грешка и първият брейк стана факт. До края на сета Димитров спечели подаванията си и вкара мача в решителна трета част.

Припомняме, че срещата, насрочена за вчера вечерта, беше отложена заради проливен дъжд.

Откриващият мач на Григор днес е трети в програмата на Grandstand и се очаква да започне не преди 20:00 часа българско време. Преди това има два женски двубоя - Алисия Паркс срещу Синя Краус и Франческа Джоунс срещу легендата Винъс Уилямс.

Димитров има загуба от белгиеца тази година. През януари на ATP 250 турнира в Бризбейн Димитров претърпя поражение на осминафиналите с 6:7(1), 3:6.

Най-добрият ни тенисист има да защитава много точки във Флорида. В Маями Димитров прави едни от най-забележителните си представяния. През 2025 г. той достигна за втора поредна година до полуфиналите, където загуби от Новак Джокович с 2:6, 3:6 и сега ще има да защитава 400 точки. През 2024-а Димитров игра финал, но отстъпи на Яник Синер, като преди това острани Карлос Алкарас на четвъртфиналите.

При успех над белгиеца, във втория кръг Димитров ще срещне номер 13 в схемата Флавио Коболи (Италия).

