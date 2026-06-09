НА ЖИВО: Консултации при президента Илияна Йотова за избор на нов състав на ЦИК

Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК).

На срещата политическите формации трябва да постигат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията.