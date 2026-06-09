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НА ЖИВО: Консултации при президента Илияна Йотова за избор на нов състав на ЦИК

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК).

На срещата политическите формации трябва да постигат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията.

"ЦИК е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Това е нашето право. Кодексът възлага цялата отговорност на ЦИК. Тя трябва да гарантира, че изборите са честни и прозрачни и каквито и претенции да имаме - от отпечатване на бюлетините до предаването трябва да отдадем дължимото на ЦИК за отговорността. Доверието на хората към ЦИК нейния авторитет. Легитимността на институциите, което представлявам ме се държи на ЦИК", заяви в началото на срещата държавният глава Илияна Йотова.

#членове на ЦИК #президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #консултации при президента #цик

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