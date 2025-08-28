БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
НА ЖИВО: Лудогорец Шкендия 2:0 (3:2)

Двубоят е тази вечер от 20:30 часа на „Хювефарма Арена“. 

Шкендия - Лудогорец
Лудогорец излиза само и единствено за победа срещу шампиона на Северна Македония - Шкендия. Срещата реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа е тази вечер от 20:30 часа на „Хювефарма Арена“. Главен съдия е швейцарецът Урс Шнайдер.

Задачата пред шампионите е ясна – те трябва да спечелят задължително, за да продължат напред. В първата среща в Северна Македония Лудогорец поведе с 1:0, но допусна обрат и загуби с 1:2. Ако тази вечер „орлите“ победят с два или повече гола, ще се класират директно за групите на Лига Европа. При успех с един гол разлика срещата ще влезе в продължения.

Руи Мота ще може да разчита на Кайо Видал, който пропусна първия мач заради вирус. В същото време клубът се раздели с Мунир Шуиар. За да бъде в оптимална форма, Лудогорец отложи двубоя си с Берое от първенството.

Шкендия не отложи своя мач в първенството и продължава без загуба от началото на сезона, въпреки че завърши 0:0 с Арсими в последния кръг.

Независимо от резултата, и двата отбора са сигурни участници в групите на Лигата на конференциите, което гарантира на Лудогорец европейски мачове и през зимата.

Стартови състави:

Лудогорец: 1. Серджио Падт – 17. Сон, 15. Едвин Куртулуш, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (К) – 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте – 77. Ерик Маркус, 10. Матеус Машадо, 11. Кайо Видал

Шкендия: 24. Бабукар Гайе - 2. Александър Трумци, 15. Имран Фетай, 5. Клисман Каке, 11. Роналдо Уебстър - 4. Решат Рамадани, 6. Адаму Алхасон - 29. Фабрис Тамба, 17. Арбин Зейнулай, 77. Лиридон Латифи - 7. Бесарт Ибрахими (К)

