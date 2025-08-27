БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: МС взима краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за водната криза в Плевен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

МС взима краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за водната криза в Плевен. Това обяви в началото на редовното заседание министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.

"В последните дни в спешен порядък бяха взети доста мерки, които мога да определя като ситуариани в три категории – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Краткосрочните са най-важните – осигуряване на нужните средства за рехабилитацията на вътрешнопроводната мрежа в Плевен. Мнението на всички специалисти е, че основният проблем за липсата на достатъчно вода в Плевен, са изключително високите загуби", обясни министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.

#Министерски съвет #заседание

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
3
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
4
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато движението по лот 1?
5
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
6
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Политика

Румен Радев ще бъде на официално посещение в Германия
Румен Радев ще бъде на официално посещение в Германия
МС ще предложи днес Мирослав Рашков за главен секретар на МВР МС ще предложи днес Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 00:35 мин.
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен
Чете се за: 06:27 мин.
Киселова за назначаването на главен секретар на МВР: Нормално е да има противоречия Киселова за назначаването на главен секретар на МВР: Нормално е да има противоречия
Чете се за: 01:42 мин.
Един от мотивите за вота на недоверие на ДБ ще бъде номинацията на Мирослав Рашков за МВР Един от мотивите за вота на недоверие на ДБ ще бъде номинацията на Мирослав Рашков за МВР
Чете се за: 02:15 мин.
Стоян Лазаров е назначен за заместник-министър на правосъдието Стоян Лазаров е назначен за заместник-министър на правосъдието
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Нови правила за атракционите: Държавата затяга контрола след...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ