НА ЖИВО: МС взима краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за водната криза в Плевен

МС взима краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за водната криза в Плевен. Това обяви в началото на редовното заседание министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.

"В последните дни в спешен порядък бяха взети доста мерки, които мога да определя като ситуариани в три категории – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Краткосрочните са най-важните – осигуряване на нужните средства за рехабилитацията на вътрешнопроводната мрежа в Плевен. Мнението на всички специалисти е, че основният проблем за липсата на достатъчно вода в Плевен, са изключително високите загуби", обясни министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.