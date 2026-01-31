НА ЖИВО: Паралелният гигантски слалом по сноуборд в Рогла

Елитът в Световната купа по сноуборд в паралелните дисциплини се отправя към Рогла за още едно съревнование преди кулминацията на сезона.

Словенският курорт е последната спирка за кервана преди Игрите в Италия и всички състезатели ще искат да направят финални настройки за най-важното състезание.

Българските олимпийци в Милано/Кортина 2026 Радослав Янков и Тервел Замфиров не успяха да преминат квалификациите при мъжете.

Малена Замфирова намери място на осминафиналите с 9-о време.

В класирането за малката купа в дисциплината Янков е девети с 206 точки, Тервел заема 13-та позиция със 190, Кръшняк е 45-ти със 7 точки. При жените Малена Замфирова е 10-та с 237 точки.

Ще има ли нови силни български изяви, които да ни стоплят в студеното януарско време?