ИЗВЕСТИЯ

Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

НА ЖИВО: Паралелният слалом за Световната купа по сноуборд

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Не пропускайте състезанието от 14:00 ч. по БНТ 3 и на сайта ни!

Сезонът в Световната купа по сноуборд върви към своя край.

Елитът в паралелните дисциплини пое от Полша към Чехия за предстоящия старт в Шплиндерув Млин, а там лидерите в генералното подреждане при мъжете и жените Маурицио Бормолини и Цубаки Мики могат да направят решителни стъпки към спечелването на големите кристални глобуси.

Българите Тервел Зафиров и Радослав Янков преодоляха квалификациите и се класираха за осминафиналите. Янков се нареди 12-и в пресявките, след като записа общо време от 1:05.35 минута. Замфиров зае 16-о място с 1:05.52 минута. Третият българин Александър Кръшняк отпадна.

Гледайте състезанието на живо и по БНТ 3!

Тервел Замфиров не успя да преодолее четвъртфиналите в паралелния слалом в Шплиндерув Млин
Тервел Замфиров не успя да преодолее четвъртфиналите в паралелния слалом в Шплиндерув Млин
Радослав Янков отпадна на осминафиналите на паралелния слалом в Шпиндлерув Млин
Чете се за: 01:00 мин.
Световният елит при жените показа изключителна солидарност и подкрепа към Малена Замфирова по време на старта в Шпиндлерув Млин
Чете се за: 00:52 мин.
Тервел Зафиров и Радослав Янков преодоляха квалификациите в Шпиндлерув Млин
Чете се за: 00:47 мин.
Ексклузивно: Олимпийският шампион Карлос Насар в "Арена спорт"
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 07.03.2026 г., 12:25 ч.

Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви са следващите полети?
Чете се за: 05:20 мин.
След новините
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Протест срещу скъп ток и вода в Силистра:Искат проверки и...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
