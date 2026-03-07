НА ЖИВО: Паралелният слалом за Световната купа по сноуборд

Сезонът в Световната купа по сноуборд върви към своя край.

Елитът в паралелните дисциплини пое от Полша към Чехия за предстоящия старт в Шплиндерув Млин, а там лидерите в генералното подреждане при мъжете и жените Маурицио Бормолини и Цубаки Мики могат да направят решителни стъпки към спечелването на големите кристални глобуси.

Българите Тервел Зафиров и Радослав Янков преодоляха квалификациите и се класираха за осминафиналите. Янков се нареди 12-и в пресявките, след като записа общо време от 1:05.35 минута. Замфиров зае 16-о място с 1:05.52 минута. Третият българин Александър Кръшняк отпадна.

