На живо по БНТ: Първи полуфинал на "Евровизия" 2021

БНТ излъчва на живо първия полуфинал на музикалния конкурс "Евровизия" 2021, директно от Ротердам.

Гледайте на живо по БНТ1

Българската изпълнителка Виктория Георгиева ще представи своята песен "Growing Up is Getting Old" на втория полуфинал на "Евровизия". Той ще се проведе на 20 май (четвъртък), който БНТ отново ще излъчва директно.

Зрителите в цяла Европа и българите в чужбина могат да подкрепят Виктория Георгиева да продължи участието си на финала на музикалния конкурс, който е тази събота (22 май).

На събитието ще присъстват около 3500 души. Те обаче ще трябва да имат отрицателен тест за COVID-19. Самите участници ще бъдат изолирани в специално изграден балон.

