БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
11:47, 17.09.2025
Чете се за: 01:10 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
11:33, 17.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:32 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Политика
У нас
НА ЖИВО: Президентът Румен Радев с коментар по актуални теми
от
БНТ
A+
A-
12:15, 17.09.2025
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Президентът Румен Радев с коментар по актуални теми.
Сподели
Копирано в клипборда
#президента Румен Радев
Последвайте ни
ТОП 24
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
5
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре,...
6
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Реклама
Най-четени
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
4
Почина отец Иван от Нови хан
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Реклама
Още от: Политика
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот на недоверие?
Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни
11:13, 17.09.2025
Чете се за: 03:22 мин.
Министърът на околната среда и водите: Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода
08:59, 17.09.2025
Чете се за: 04:37 мин.
Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи
08:26, 17.09.2025
Чете се за: 01:35 мин.
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството
06:35, 17.09.2025 (обновена)
Чете се за: 00:55 мин.
Земеделският министър: Водният ресурс не е управляван правилно години наред
20:20, 16.09.2025
Чете се за: 04:17 мин.
Реклама
Водещи новини
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в...
11:28, 17.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
11:45, 17.09.2025
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
09:05, 17.09.2025
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Връхлитат ни студ и силен вятър
12:13, 17.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот...
12:11, 17.09.2025
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
08:04, 17.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Протести съпътстват визитата на Тръмп във Великобритания
11:00, 17.09.2025
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Две коли се сблъскаха на пътя за Гърция край Сандански, има пострадали
10:01, 17.09.2025 (обновена)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ