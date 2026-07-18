НА ЖИВО: Състезанието от GT World Challenge Europe пряко от пистата "Мизано" в Италия

Гледайте поредното състезание от автомобилните серии GT World Challenge Europe на 18 юли, събота на сайта ни и по БНТ 3.

Спринтовата надпревара ще се проведе на пистата "Мизано" в Италия, която е домакин на 5-ия кръг от престижния шампионат.

В нея ще участват точно 88 пилоти, разпределени по двама в рекордната за Sprint Cup решетка от 44 автомобила.

Лидери са Рикардо Фелер и Бастиан Буус, следвани плътно от Артур Леклер и Томас Нойбауер.

Прякото предаване ТУК ще започне в 21:15 ч., а в 21:45 ч. ще продължи и в ефира на БНТ 3.