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НА ЖИВО: Състезанието от GT World Challenge Europe пряко от пистата "Мизано" в Италия

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Спорт
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Прякото предаване на 18 юли ще започне в 21:15 ч. на сайта ни, а в 21:45 ч. ще продължи и в ефира на БНТ 3

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Гледайте поредното състезание от автомобилните серии GT World Challenge Europe на 18 юли, събота на сайта ни и по БНТ 3.

Спринтовата надпревара ще се проведе на пистата "Мизано" в Италия, която е домакин на 5-ия кръг от престижния шампионат.

В нея ще участват точно 88 пилоти, разпределени по двама в рекордната за Sprint Cup решетка от 44 автомобила.

Лидери са Рикардо Фелер и Бастиан Буус, следвани плътно от Артур Леклер и Томас Нойбауер.

Прякото предаване ТУК ще започне в 21:15 ч., а в 21:45 ч. ще продължи и в ефира на БНТ 3.

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