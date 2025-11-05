БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Заседание на парламента: Какво включва седмичната програма на депутатите?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

По-високи обезщетения за майки, проверки на властта и бъдещето на "Лукойл"

герб итн поставиха въпроса ротационно председателство народното събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Първи работен ден на депутатите в Народното събрание за тази седмица. В седмичната програма на парламента е предвидено обсъждане на ключови предложения на опозицията.

Сред тях са – по-високи обезщетения за майки, проверки на властта и бъдещето на "Лукойл".

От ПП-ДБ предлагат увеличаване на обезщетението при неизползван отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години от 50% на 100%.

Казусът с хотела, свързан със семейството на премиера Росен Желязков, също се очаква да бъде разгледан от парламента.

От "Възраждане" настояват за създаване на временна комисия по случая.

В дневния ред на депутатите е и предложението на "ДПС – Ново начало" за създаване на временна комисия, която да установи факти и обстоятелства за дейността на фондациите на Джордж и Александър Сорос в България.

Според мотивите на вносителите "прозрачността на външното финансиране на българския обществен сектор е въпрос на национална сигурност".

Очаква се народните представители да разгледат и предложението на МЕЧ за одържавяване на "Лукойл Нефтохим Бургас".

# Народно събрание #"Лукойл" #обезщетения #майки #заседание #Парламент #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
1
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
2
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
3
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
4
Българските евромонети - къде и как се секат?
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
5
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
6
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
2
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Политика

Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
Чете се за: 04:52 мин.
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР) България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
Чете се за: 06:30 мин.
Българските евромонети - къде и как се секат? Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026 Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша" Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк
Чете се за: 01:15 мин.
По света
НА ЖИВО: Заседание на парламента: Какво включва седмичната програма...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Повдигат обвинение на шофьора на камиона, превозвал мигранти от...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко 7 са загинали, 11 са...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ