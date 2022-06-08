Националите до 18 години подгравят за ЕвроВолей 2022 с лагер в Самоков
Националният отбор по волейбол на България за мъже под 18 години, който е воден от селекционера Виктор Карагьозов, води подготовка в Самоков за предстоящото Европейско първенство, което ще се проведе в Грузия от 9 до 17 юли.
Преди участието на ЕвроВолей 2022 младите ни национали ще премерят сили с връстниците си на Балканиада за мъже под 18 години. Форумът ще бъде в Сърбия от 28 юни до 2 юли. До заминаването си за Грузия тимът ни ще води подготовка в София.
Разширен състав на България:
Разпределители:
Симеон Николов - Левски София
Рангел Витеков – Хебър (Пазарджик)
Даниел Мицин - Пирин (Разлог)
Посрещачи:
Александър Къндев - Левски София
Виктор Томов – ВАСК
Кристиян Андреев – ЦСКА
Владимир Хаджиев – Левски София
Ивайло Петров – Хебър
Централни блокировачи:
Томислав Русев – Люлин
Стелян Делибосов – Пирин
Кристиян Козелов – Левски
Александър Николов – Марек
Николай Герганов - ВАСК
Диагонали:
Георги Бъчваров – Марек
Кристиан Титрийски – Левски
Иван Сарафов – Хебър
Либера:
Любомир Атанасов - ВАСК
Константин Чипев - Левски
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