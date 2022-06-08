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Националите до 18 години подгравят за ЕвроВолей 2022 с лагер в Самоков

от БНТ
18:19, 08.06.2022
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Националите до 18 години подгравят за ЕвроВолей 2022 с лагер в Самоков
Снимка: БФ Волейбол
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Националният отбор по волейбол на България за мъже под 18 години, който е воден от селекционера Виктор Карагьозов, води подготовка в Самоков за предстоящото Европейско първенство, което ще се проведе в Грузия от 9 до 17 юли.

Преди участието на ЕвроВолей 2022 младите ни национали ще премерят сили с връстниците си на Балканиада за мъже под 18 години. Форумът ще бъде в Сърбия от 28 юни до 2 юли. До заминаването си за Грузия тимът ни ще води подготовка в София.

Разширен състав на България:

Разпределители:

Симеон Николов - Левски София

Рангел Витеков – Хебър (Пазарджик)

Даниел Мицин - Пирин (Разлог)

Посрещачи:

Александър Къндев - Левски София

Виктор Томов – ВАСК

Кристиян Андреев – ЦСКА

Владимир Хаджиев – Левски София

Ивайло Петров – Хебър

Централни блокировачи:

Томислав Русев – Люлин

Стелян Делибосов – Пирин

Кристиян Козелов – Левски

Александър Николов – Марек

Николай Герганов - ВАСК

Диагонали:

Георги Бъчваров – Марек

Кристиан Титрийски – Левски

Иван Сарафов – Хебър

Либера:

Любомир Атанасов - ВАСК

Константин Чипев - Левски

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#Български национален отбор по волейбол за юноши до 18 години
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