Национални екипи на ВиК идват в Плевен заради безводието

Екипи на ВиК оператори от цялата страна ще бъдат изпратени в Плевен, за да открият и спрат всички течове и кражби на вода. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов, който издава заповед още днес.

По данни на ВиК холдинга загубите на вода в града достигат 75% – огромна част от нея се губи по мрежата или чрез незаконни включвания. „Ще бъдем безкомпромисни – само в община Рила от 1300 включвания 1200 са незаконни“, заяви министърът и призова гражданите да подават сигнали.

В кварталите с нарушено водоподаване ще бъдат разположени водоноски, а паралелно започват и сондажи за нови водоносни пластове. В средносрочен план решението е водният цикъл на Плевен, а в дългосрочен – строежът на язовир „Черни Осъм“.

Министърът инспектира и напредъка по пътните проекти в региона, включително АМ „Хемус“ и път III-305. Той увери, че до края на септември ще бъде пусната нова връзка при Дерманци, а до две седмици ще е готова и магистрала „Европа“.