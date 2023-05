Над 300 хиляди души са изявили желание да доброволстват на Олимпиадата в Париж

Организационният комитет на Олимпиадата в Париж 2024 е получил повече от 300 хиляди заявления от желаещи да станат доброволци на Игрите, съобщава вестник "Льо Монд".

Според изданието, толкова много хора са заявили желанието си да станат доброволци за шестте седмици от началото на кампанията за кандидатстване. Сега организаторите ще трябва да изберат 45 000 доброволци, 30 000 от които ще помагат на Олимпийските игри и 15 000 на Параолимпийските.

Според вестника, 55 процента от кандидатите са жени, като около една трета от кандидатите са на възраст под 25 години. Сред тях има и доброволци, участвали в организацията на предишната олимпиада, проведена във Франция - Зимните игри в Албервил през 1992 година.

По информация на "Льо Монд" над 3 хиляди от регистрираните за участие са хора с увреждания. Всеки втори кандидат е заявил, че би искал да помогне за организирането както на Олимпийските, така и на Параолимпийските игри.

