Най-малко 164 са загиналите при трусовете във Венецуела

Най-малко 164 души са загинали, а над 1000 са пострадали при двете последователни земетресения във Венецуела. Продължават спасителните операции.

Местни медии съобщават, че под развалините се чуват викове на затрупани хора. В страната е обявено бедствено положение.

Президентът Делси Родригес съобщи, че щата Ла Гуайра е най-тежко пострадалият район. Там са се срутили десетки сгради. Земетресенията, с магнитуд 7,2 и 7,5 са били с интервал по-малко от минута. Вторият трус е най-силният, регистриран във Венецуела от 1900 година.

Снимки: БТА