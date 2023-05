Наполи грабна титлата в Италия след равнство в Удине

Наполи спечели титлата в Серия А. Двубоят между Удинезе и Наполи от 33-ия кръг на Серия А завърши при резултат 1:1. Спечелената точка математически гарантира първата позиция в класирането за възпитаниците на Лучано Спалети.

Домакините изненадаха лидера в класирането и поведоха в резултата в 13-ата минута. Санди Ловрич стреля от вътрешността на наказателното поле в горния десен ъгъл.

След почивката гостите заиграха далеч по-офанзивно и атаките им се отплатиха в 52-рата минута. Виктор Осимен овладя отбита топка в наказателното поле и изравни резултата. С този гол нигериецът изравни Джордж Уеа в листата за най-много попадения в Серия А, дело на африканец - 46 гола.

12,058 days later, Napoli are champions of Italy again pic.twitter.com/ctAzKzA8I1