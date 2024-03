Нашествие на пчели на попречи на шампиона Алокарас да продължи защитата на трофея от Индиън Уелс

Шампионът от миналата година Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на Мастърс 1000 турнира на твърди кортове в Индиън Уелс, САЩ. Испанецът се наложи убедително с 6:3, 6:1 над Александър Зверев, регистрирайки 10-ата си последователна победа в надпреварата.

Двубоят, освен с високото качество на игра, ще се запомни със странен инцидент от началото на първия сет – нашествие на пчели. Заради нетипичната ситуация срещата беше прекъсната за повече от час, като през това време организаторите извикаха пчелар, с чиято помощ ситуацията беше овладяна.





След като играта беше подновена, 20-годишният Алкарас системно успя да наложи игровия си ритъм и да диктува темпото.

