Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорът

В социалните мрежи бяха разпространени клипове, в които се вижда как група момичета унижават, бият и скубят своя връстничка. Цялата случка се разиграва пред очите на още 8 деца. Инцидентът се е случил в понеделник.

Вчера стана ясно, че две от момичетата учат в 4-то училище "Джон Атанасов" в столичния квартал "Дружба".

Директорката на училището Таня Груева каза в "Денят започва", че целия екип е бил потресен от клипа, който са изгледали в социалните мрежи:

"По този начин разбрахме, че там участва и наше дете, тъй като училището ни е отбелязано от човека, който споделя клипа. Телефонът прегря в дирекцията – притеснени родители започнаха да звънят и да питат защо някой ни асоциира с това злодеяние. Веднага изгледахме клипчето. За наше огромно съжаление установихме, че едно от децата е наша ученичка. Детето веднага беше извикано в моя кабинет, свързахме се с родителите, обадихме се и на Детска педагогическа стая, които знаеха за това клипче и дойдоха към нас. Бързо разкрихме и другото дете, което участва в клипа, че е наше. Останалите шест обаче не учат при нас.“

По думите на директорката, родителите са били силно притеснени какво следва оттук нататък.

„Ние, като институция, сме длъжни да вземем мерки, без значение, че това не се случва в училище и в нашата сграда. Това, че разпознахме две наши ученички, е огромен удар за нас като институция и всички очакват от нас вземане на адекватно решение.“

Относно бъдещите действия Груева уточни:

„В нашето училище сме започнали факултативен учебен предмет – социално-емоционално учене. Надявам се да изградим емпатия у децата ни. Агресията не се лекува с агресия. Агресията не се толерира, ние ще бъдем безкомпромисни. Тези деца ще си поемат своята отговорност, ще имат подкрепата на училищния психолог и започване на работа по случая. Предстои тежко решение, което ще се вземе на извънреден съвет.“

По отношение на реакцията на децата, директорката сподели:

„Те се разреваха разбира се и много трудно разбирахме какво искат да кажат. Чак тогава явно си дадоха сметка какво злодеяние са извършили. Припомнихме им училищния правилник – категорично сме против всякаква агресия.“

На въпрос дали може да се стигне до изключване, Груева отговори:

„Преместването в друго училище е прехвърляне на проблема от едно място на друго. Няма как да знам как ще гласува целият педагогически съвет, но всички са потресени и разочаровани.“

Директорката коментира и семейната среда на учениците:

„В социалните мрежи можем да прочетем всичко. Аз няма как да знам на всяко дете личният семеен статус. Но единият баща е разпознат от мен като доброволец в училището, винаги подкрепящ с труд. Не сме имали срещи с тези родители по какъвто и да е лош повод." "Една тийнейджърска глупост, недобронамерена и необмислена, доведе до тук.“

От СДВР съобщиха, че три момичета са установени и призовани. Явили са се в 8-о районното управление с родителите си и са били разпитани. По случая е образувана преписка, призован е и мъжът, който е разпространил видеото.

Районният кмет на „Искър“ Петко Краев също реагира, като заяви, че родителите имат първата и най-голяма отговорност да възпитават децата си в уважение, дисциплина и човечност и че съдейства на органите на реда.

