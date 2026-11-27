Екипажът на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) оказа помощ на претоварена лодка с 50 - 60 мигранти край бреговете на Мароко. Моряците са предоставили на хората вода и хранителни продукти, съобщават от Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна.

На 25 ноември корабът плавал в североизточната част на Атлантическия океан, западно от бреговете на Мароко. В 17.04 ч. българско време на мостика бил получен сигнал от Мароканския морски спасително-координационен център за претоварена лодка с над 53 души на борда.

Минута по-късно командирът на НИК 421 капитан II ранг Радко Муевски забелязал дървена лодка с около 50-60 души на приблизително три морски мили от кораба.

Заради лошите метеорологични условия и опасността за хората в лодката от мароканския център поискали българският кораб да остане в района. Ръководството на ВВМУ организирало временна група за управление и контрол на действията, а екипажът получил указания да се подготви за евентуално приемане на бедстващи хора на борда.

Около 20.30 ч. моряците успели да предоставят на хората в лодката вода и провизии. Заради тежките метеорологични условия маневрирането около нея било силно затруднено и рисково както за малкия плавателен съд, така и за НИК 421.

В 21.17 ч. от Мароканския морски спасително-координационен център разрешили на българския кораб да продължи към крайната си дестинация. Оттам уточнили, че лодката не е в бедствено положение и трябва да продължи към мароканското крайбрежие, където мигрантите ще бъдат спасени. Мароканските власти благодарили на екипажа за оказаното съдействие.