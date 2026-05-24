Навръх 24 май: Осветиха паметник на Кирил и Методий в Поморие

В Деня на българската азбука, просвета и култура в Поморие официално бе открит нов паметник на светите братя Кирил и Методий.

Мраморната скулптура е разположена до храма и бе осветена от Сливенския митрополит Арсений заедно с духовници от епархията. Паметникът е дело на творците доц. Георги Минчев и Милчо Талев.

Кметът на община Поморие Иван Алексиев определи откриването като специален момент за града и символ на признателност към делото на Кирил и Методий.

„Нека новата придобивка ни напомня всеки ден, че сме народ с богата история и светло бъдеще“, заяви той по време на церемонията.

Пред паметника бяха поднесени венци и цветя. В събитието участваха представители на местната власт, духовници, учители, ученици и общественици. Церемонията се проведе в празничната атмосфера на 24 май — ден, посветен на българската писменост, духовност и култура.