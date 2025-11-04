БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Не пропускайте волейболната класика Левски - ЦСКА в неделя по БНТ 3

Гледайте срещата от четвъртия кръг на женското волейболно първенство на 9 ноември от 13:25 ч. на живо по БНТ 3 и на сайта ни!

цска домакин левски полуфинала турнира купата българия волейбол жените
Снимка: ВК ЦСКА
Ден след голямото дерби между футболните Левски и ЦСКА, съперничеството между двата столични отбора се пренася и на волейболното игрище.

След три изиграни кръга в женската волейболна лига "сините" имат 2 победи, докато "червените" са безгрешни до този момент.

Двубоите през миналия сезон преминаха категорично в полза на тима, воден от Радослав Арсов, но петте поражения оттогава ще дадат допълнителен стимул за реванш на гостите в предстоящия сблъсък.

Не пропускайте класиката Левски - ЦСКА в неделя, 9 ноември от 13:25 ч. Само по БНТ 3!

