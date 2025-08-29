БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Не са налични законови основания за постоянното задържане на Никола Николов - Паскал, заяви пред БНТ адвокатът му Димитър Марковски

Иво Никодимов от Иво Никодимов
У нас
Никола Николов - Паскал е поискал бързото му предаване на българските власти

Не са налични законови основания за постоянното задържане на Никола Николов - Паскал. Това заяви пред БНТ адвокатът му Димитър Марковски.

Никола Николов - Паскал е поискал бързото му предаване на българските власти. Това е станало след като две съдебни инстанции в Белград са одобрили молбата на българската прокуратура за екстрадицията.

Николов е подал молба до сръбския министър на правосъдието да бъде екстрадиран незабавно и се е отказал от правото си министърът да преценява дали съдебното одобрение да бъде изпълнено.

Адвокат Марковски коментира още, че освен за участие в организирана престъпна група и контрабанда на цигари Николов е обвинен и за задържане на цигари без бандерол.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов.

Още от: Сигурност и правосъдие

