Неофициално: Атанас Скатов е паднал след неуспешен опит да изкачи К2? (Обновява се)

Българският алпинист Атанас Скатов е паднал при слизане от Лагер 3 към Базовия лагер след неуспешна нощна атака на втория по височина връх К2 (8611 м), съобщава в Туитър специализираната фирма за височинни експедиции Alpine Adventure Guides.

Причината за падането му е скъсано въже.

Според тях, тялото му все още не е открито и екип от шерпи го търси.

#K2winter2021 #k2winterexpedition2021

Atanas Georgiev Skatov fell down from Camp#3 while coming back to Base Camp due to rope broken, His body is still missing & 1 sherpa team is onway to search . pic.twitter.com/jABUt2ltaE