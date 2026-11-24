Отвориха корабния контейнер, който морето изхвърли на 2 ноември край къмпинг Арапя. Операцията се проведе с разрешение на Военната прокуратура в София в присъствието на разследващите органи и митнически служители. В него са открити над 80 кашона с коледни играчки и украса на стойност около 50 000 евро. Предполага се, че контейнерът е част от товара на контейнеровоза "Контшип Джет", потънал край Шабла след атака с морски дронове. Стоката е собственост на румънска фирма, а изнасянето на товара от скалистия бряг продължи няколко часа.

Лейтенант Атанас Янков, Военна полиция: “Правим оглед на съдържанието на контейнера. След това описваме вещите, които са установени. Търговецът, който си ги е поръчал, ще си ги вземе за Румъния. Абсолютно нищо нередно не е установено към момента.”

Дико Диков, областен управител на Бургас: “Няма нищо опасно в тази стока. Правят се абсолютно всички изследвания. Описват се едно по едно нещата, ще бъдат взети проби от всеки един елемент, за да си свършат задълженията разследващите органи.”