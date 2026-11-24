Отвориха корабния контейнер, който морето изхвърли на 2 ноември край къмпинг Арапя. Операцията се проведе с разрешение на Военната прокуратура в София в присъствието на разследващите органи и митнически служители. В него са открити над 80 кашона с коледни играчки и украса на стойност около 50 000 евро. Предполага се, че контейнерът е част от товара на контейнеровоза "Контшип Джет", потънал край Шабла след атака с морски дронове. Стоката е собственост на румънска фирма, а изнасянето на товара от скалистия бряг продължи няколко часа.
Лейтенант Атанас Янков, Военна полиция: “Правим оглед на съдържанието на контейнера. След това описваме вещите, които са установени. Търговецът, който си ги е поръчал, ще си ги вземе за Румъния. Абсолютно нищо нередно не е установено към момента.”
Дико Диков, областен управител на Бургас: “Няма нищо опасно в тази стока. Правят се абсолютно всички изследвания. Описват се едно по едно нещата, ще бъдат взети проби от всеки един елемент, за да си свършат задълженията разследващите органи.”
Омар Хандан, представител на собственика: “Сега предстои да установим какво липсва, какво е запазено, кои артикули все още работят и кои не, както и какво впоследствие може да бъде продадено. За наше щастие, контейнерът не се е напълнил с вода. Благодарни сме за оказаната помощ”.