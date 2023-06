Никола Цолов е 14-и в спринтовото състезание от Формула 3 в Барселона

Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов (ART Grand Prix) се нареди на 14-о място в спринтово състезание от Гран при на Барселона (Испания) – пети кръг от сезона.

Цолов финишира състоящата се от 21 обиколки надпревара за 37:05.392 минути, на 11.982 секунди от лидера Зак О’Съливан (PREMA Racing). Британският пилот заслужи победата с 36:53.410 минути. Той остави зад себе си Люк Браунинг (Hitech Pulse-Eight), на 1.676 секунди и Леонардо Форнароли (Trident), с изоставане от 2.360 секунди.

Най-добрата обиколка за българина на пистата "Барселона-Каталуня", която познава добре, бе десетата, която той измина за 1:33.420 минути. Никола Цолов завърши 17-и, но след приложени наказания на други пилоти зае 15-ата позиция, а малко последва санкция за Кайо Колет (Van Amersfoort Racing) и младият българин се изкачи на 14-о място.

Zak cranks it up to 11 in Barcelona!



Full points in the Sprint Race for @ZakOSullivan#SpanishGP #F3 @PREMA_Team @WilliamsRacing pic.twitter.com/eV96o4leIQ